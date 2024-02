Calcio Eccellenza

Una partita tra due squadre di due grandi piazze del calcio umbro che sperano di tornare presto a recitare un ruolo da protagonista, "lassù dove volano le aquile", come recitava spesso un cronista rossoblu di qualche anno fa. Si può inquadrare così il match di oggi tra Narnese e Città di Castello che cercano di staccarsi rapidamente dalle zone malsane della classifica e mettersi in posizione di sicurezza. 25 punti i padroni di casa, 23 gli ospiti tifernati, reduci da quattro risultati utili consecutivi ed 8 punti nelle ultime quattro gare che hanno dato ossigeno all’undici di Antonio Armillei. Con Tersini e Cusanno al centro della difesa i biancorossi stanno concedendo poco agli avversari e in avanti Peluso riesce a trovare soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Insomma una compagine che, dopo le vacanze natalizie, sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo quando si parla di una squadra che ha avuto delle notevoli problematiche nella prima parte di stagione, aver innestato la marcia giusta. Mancherà Rinaldi, fermato per un turno dopo l’espulsione di domenica scorsa contro il Tavernelle, ma rientreranno Pupo Posada e Valori per cui l’allenatore Armillei potrà tranquillamente scegliere la formazione capace di uscire indenne dal "Gubbiotti" ed anche eventualmente operare appropriati cambi a partita in corso.

CITTÀ DI CASTELLO: Palazzini, Vassallo, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Mattei, Giannò, Peluso, Giabbecucci.

Arbitro: Andrea Colalelli di Terni (Baroni e Krriku).