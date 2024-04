Calcio Eccellenza. Acf Foligno sfida l’Atletico Bmg. In palio ora c’è la Supercoppa

FOLIGNO – Archiviata la festa degli oltre cinquecento tifosi sugli spalti (presente anche Federico Cherubini, dirigente della Juventus), da domani i campioni dell’Acf Foligno tornano a lavorare in vista di un altro importante appuntamento. L’incontro (sabato 4 maggio, inizio ore 16 sul neutro di Bastia) tra gli uomini di Manni che hanno vinto il campionato e l’Atletico Bmg di Farsi che si è assicurato la Coppa Italia Regionale, valevole per l’assegnazione del Trofeo della SuperCoppa. Occasione di grosso livello che, salvo qualche successiva amichevole, dovrebbe archiviare per entrambe la stagione agonistica.

Per tornare a ieri l’altro alla festa del Blasone, tra le tante ipotesi in merito al futuro che in ogni caso, almeno così sembra l’Acf Foligno costruirà un collettivo competitivo per la serie D, tra le frasi pronunciate dal direttore generale Marco Bianconi e il diesse Filippo Petterini si è capito che l’allenatore Alessandro Manni potrebbe essere il responsabile della guida tecnica della squadra per la prossima stagione. "Manni è il nostro capofamiglia. Per noi è assolutamente riconfermato perché in questo anno e mezzo all’Acf Foligno a portato serietà, capacità e credibilità a tutto l’ambiente". In attesa dell’ufficialità oltre alla trionfale cavalcata della quale sono stati protagonisti tutti gli interpreti è doveroso citare coloro che a suon di gol hanno consentito di trascinare l’Acf verso il traguardo della "D". Elio Calderini e Walid Khribech 12 sigilli a testa, un gol in meno Michele Di Cato, Nicolò D’Urso e Roberto Rocchi e Tommaso Settimi 5, Cristian Bruschi 4. Nella passerella che ha segnato l’epilogo della stagione, il tecnico Manni ha dato spazio a coloro che fin qui hanno giocato di meno. Giovani come portiere Omar Bonomo, bravo a negare il gol a Morlandi in occasione dell’unica conclusione pericolosa del Pierantonio.

Carlo Luccioni