Calcio Eccellenza, alle 15 la semifinale playoff. Terni Fc insegue il sogno serie D. Oggi ospita i sardi dell’Ossese

Via alla rincorsa a quel sogno chiamato serie D. Il Terni Fc ospita i sardi dell’Ossese nell’andata della semifinale dei playoff nazionali di Eccellenza. Fischio di inizio alle 15 allo Strinati per una gara fondamentale. Ritorno in programma domenica prossima in Sardegna in casa della compagine allenata da Mario Fadda che ha chiuso la regular season al secondo posto con 62 punti conquistati in 32 giornate. Ai playoff doppia vittoria: 3-0 al Ferrini in semifinale e 3-1 al Villasimius in finale. Nell’altra semifinale, con fischio di inizio alle 16, i lombardi del Mapello ospitano i liguri della Cairese. "Dovremo fare attenzione a non concedere nulla – sottolinea Roberto Borrello – al cospetto di una squadra come l’Ossese che ha molta qualità davanti come dimostrano i 62 gol realizzati. Da parte nostra sappiamo i sacrifici fatti per arrivare fino a questo punto e vogliamo giocarcela fino in fondo". Terni Fc che, a differenza dell’Ossese, ha effettuato un mese di riposo forzato visto il distacco dall’Ellera superiore ai 10 punti che ha portato Bagnato e compagni direttamente alla fase nazionale. "Abbiamo sfruttato questa sosta lunga – continua il tecnico del Terni Fc – per recuperare tutti. Devo fare un plauso ai ragazzi perché non hanno mai abbassato la guardia. Ci siamo sempre allenati come se la domenica avessimo dovuto scendere in campo. Ripeto, servirà massima attenzione. Non solo oggi però. Queste partite si giocano su 180 minuti e il fatto che il gol in trasferta vale doppio è un fattore da tenere in grande considerazione". Allo Strinati arbitra Marco Pascali di Pistoia, al primo incrocio con una formazione umbra. Assistenti Emanuel Luigi Amorello di Pesaro e Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia.