Calcio Eccellenza, duello a Santa Maria degli Angeli. Città di Castello, Picchi:: "Situazione delicata»

CITTA’DI CASTELLO - Inizia oggi al “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli il mini campionato post pasquale che servirà a stabilire le gerarchie finali dell’Eccellenza. Per il Città di Castello le quattro partite finali hanno un significato notevole, soprattutto per tentare di evitare i play out. Ne è consapevole l’assistente allenatore Federico Picchi, che non sarà in panchina oggi al fianco di Armillei perché squalificato: "La situazione è abbastanza delicata perchè ci sono rimaste poche partite e lo svantaggio con la Narnese e il Tavernelle, le squadre che ci sono più vicine, è di tre e quattro punti. Dovremo tentare di recuperarli e magari salvarci senza i play out: purtroppo abbiamo degli impegni difficili, perchè tutti nostri avversari hanno per ora qualche obiettivo. Ed in più npn sappiamo come tutti reagiranno alle tre settimane di sosta perché aspettare così tanto tempo dopo una confitta non è facile da metabolizzare. Ci siamo allenati molto, anche per provare come sopperire all’assenza di Tersini che sarà squalificato per due giornate. Ci sarà Zanchi a dar man forte a Cusanno contro un’Angelana sempre battagliera e con un attacco molto temibile". Per mister Armillei ci saranno tutti gli uomini a disposizione, tranne il già citato Tersini.

C. DI CASTELLO: Stefanelli, Dell’Orso, Caruso, Capezzuto, Zanchi, Cusanno, Pupo Posada, Mattei, Giannò, Peluso, Giabbecucci.

Arbitro: Lorenzo Temperoni di Terni (Batini e Castellani).