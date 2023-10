Calcio Eccellenza. Il Città di Castello attende la Nestor: "Serve il successo»

CITTÀ DI CASTELLO - Con l’assoluta necessità di fare punti per le recenti partite negative, il Città di Castello riceve la visita della Nestor, che in classifica ha un punto in più dei biancorossi di Armillei, i quali, a causa dell’infortunio di Mazzoni e della squalifica di Stefanelli, avranno tra i pali un Palazzini fresco arrivato dalla Sangiovannese. "Non siamo ancora allo snodo del campionato – afferma l’allenatore tifernate – ma è una partita importante che ci deve servire per invertire la tendenza. Purtroppo nel calcio contano i risultati che noi non stiamo facendo in questo inizio di stagione nel quale siamo partiti male; è inutile nasconderci che non stiamo perciò con la Nestor dobbiamo fare un risultato positivo. I nostri avversari sono una squadra molto ostica. Da domani sarà disponibile per la panchina anche Peluso.

C. DI CASTELLO Palazzini, Dell’Orso, Caruso, Zanchi, De Vitis, Capezzuto, Pupo Posada, Rinaldi, Giannò, Valori, Giabbecucci. Arbitro Vendramin di Terni (Frizza, Alessi).