Calcio Eccellenza, il programma delle partite di oggi. Branca-Terni Fc è una gara da non perdere

Fischio di inizio alle 15 su tutti i campi per la ventiseiesima giornata di Eccellenza, l’ultima prima della sosta che vedrà le 16 squadre tornare in campo solo domenica 7 aprile.

Atletico Bmg-Pontevalleceppi: i padroni di casa pensano soprattutto alla semifinale di coppa di mercoledì. Ampio turnover per Farsi contro un Pontevalleceppi a caccia degli ultimi punti per la salvezza matematica.

Branca-Terni Fc: esame probante per il Terni Fc che ha un solo risultato a disposizione. Il Branca però vuole blindare la salvezza e al Santa Barbara non può sbagliare.

Città di Castello-Acf Foligno: la capolista di scena al Bernicchi in una gara in cui i tifernati hanno un solo risultato a disposizione.

Ellera-Tavernelle: gara della verità per i gialloverdi di Valentini in casa di un’Ellera che, per sperare ancora nei playoff, ha un solo risultato.

Narnese-Lama: autentico spareggio salvezza al Gubbiotti con entrambe le squadre costrette a fare bottino pieno.

Nestor-Castiglione del Lago: ultima chiamata per entrambe. I marscianesi per evitare la retrocessione diretta, i lacustri per tenere accesa la fiammella della speranza di disputare i playoff.

Pierantonio-Angelana: salvezza ad un passo per entrambe. L’imperativo al Marinelli è muovere la classifica.

Spoleto-Olympia Thyrus: vietato sbagliare per entrambe. Al Mercatelli in palio punti fondamentali in ottica salvezza.