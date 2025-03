Calcio Eccellenza. Il Sansepolcro sfida oggi alle ore 15 la Sestese per continuare a sognare

Un solo risultato per continuare a sognare. Il Sansepolcro ospita la Sestese, con fischio di inizio alle 15, nel ritorno dei quarti di finale della coppa nazionale di Eccellenza che assegnano una promozione in serie D. Si parte dallo 0-0 di sette giorni fa a Sesto Fiorentino. In caso di parità al 90’ saranno direttamente i calci di rigore a decidere la semifinalista, senza passare per i supplementari. Un Sansepolcro, forte anche del primato in classifica nel campionato di Eccellenza, che viene da un autentico tour de force. "Pensiamo ad una gara per volta" è il mantra che Antonio Armillei continua a ripetere ai suoi ragazzi. Un Sansepolcro che domenica, dopo lo 0-0 di Castiglione del Lago, ha visto avvicinarsi l’Angelana, ora seconda in classifica a 2 punti dai biturgensi. Angelana che domenica 23 marzo ospiterà proprio il Sansepolcro. I biturgensi però potrebbero essere promossi in serie D giù mercoledì 26 marzo. Se i bianconeri di Armillei dovessero battere la Sestese oggi e superare la vincente di Codroipo-Rovato nella doppia semifinale del 19 e 26 marzo e se l’altra finalista fosse il Barletta, che è già stato promosso, ecco che il Sansepolcro festeggerebbe la serie D 40 giorni prima della fine del campionato.