Dagli spogliatoi. Delusione Nesta: "Altra giornataccia. Ma fino alla fine non molleremo»

"Nella vita non si sa mai e non dobbiamo mollare...". Sconsolato, Alessandro Nesta. Allarga le braccia su alcune domande, quasi incredulo per l’ennesimo stop del suo Monza, a tanto così dalla vittoria: "Quando prendi gol a pochi minuti dal novantesimo dispiace, peccato non aver trovato il guizzo e la giocata per chiuderla prima. Però ringrazio i miei calciatori perchè oggi erano davvero sfiniti. Peccato perché avevamo bisogno di un’iniezione di fiducia, invece è un’altra giornataccia purtroppo. Ci abbiamo provato in tutti i modi, buttando dentro al campo anche dei giocatori che non erano al top della condizione". Il tecnico, guardando al futuro, aggiunge: "L’atteggiamento sarà sempre e comunque orientato a vincere le partite, non accetterò mai di fare brutte figure da qui in avanti e garantisco personalmente l’impegno da parte di tutti. Non farò esperimenti e giocheranno coloro i quali penso mi possano far vincere le partite". In chiusura la situazione di Matteo Pessina, il capitano fuori da mesi che nelle ultime settimane era riapparso in panchina, seppur non disponibile, e ancora alle prese con il problema muscolare: "Ha rallentato il rientro, purtroppo, perchè ha avuto un nuovo fastidio. Il percorso di ritorno al campo è stato cambiato, niente di allarmante ma purtroppo al momento la situazione è questa". M.C.