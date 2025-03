Balde fa il gol dell’ex. Chirurgico Birindelli . Bianco è ovunque

TURATI 6,5. Arriva fino a dove può. Tradito anche dalla Goal Line Technology, ma attento in tante altre circostanze.

PEDRO PEREIRA 5,5. Da "braccetto", ordinato senza strafare. In fascia perde riferimenti e... Carlos Augusto.

IZZO 6,5. Quando il gioco si fa duro, il capitano del Monza si esalta. Ci mette tutto: fisico, mestiere, esperienza. Poi si accascia.

D’AMBROSIO 5,5. Arnautovic è indisturbato nell’unico momento di disattenzione. Che non ti puoi concedere.

BIRINDELLI 7. Dai e vai, e si ritrova a tu per tu con Martinez: chirurgico come un numero 9.

CASTROVILLI 6,5. Nesta aveva detto: "Ha fatto una settimana giusta". Si è visto.

BIANCO 7. Uomo ovunque. Gioca in mezzo, si vede dietro, spinge in avanti. Finisce sulle gambe.

ZEROLI 6,5. Giovane senza paura, viene a prendersela e tiene a bada Barella. Con personalità.

KYRIAKOPOULOS 4,5. Sovrastato da Dumfries di testa e in velocità. Poi ancora da Lautaro.

DANY MOTA 7. Il voto di chi ha fatto gol, perché quell’assist di tacco è tutto il vantaggio Monza.

KEITA BALDE 7. La stoffa è da San Siro, si vede. Ma l’arcobaleno all’incrocio è ancora meglio, ma non porta punti.

ALL. NESTA 6,5. Un tempo di gloria, poi il muro crolla. Ma che serva per sperare nel miracolo d’ora in poi.

Lekovic 5. Con lui è qui che attacca l’Inter. Ganvoula 5. Si perde tra le torri nerazzurre. Caprari 5,5. Ha troppo poco tempo per incidere. Vignato sv. Brorsson sv Voto squadra 6,5.

Michael Cuomo