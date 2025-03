Monza-Torino finisce 0-2, Elmas e Casadei affossano i brianzoli

Monza, 2 marzo 2025 – Il lunch match della 27° giornata di Serie A sorride al Torino, che festeggia il successo per 2-0 all'U-Power Stadium di Monza. A decidere l'incontro sono i gol – uno per tempo – di Elmas e Casadei, entrambi arrivati in granata durante il mercato di gennaio. Con questo successo, il secondo consecutivo, la formazione allenata da Paolo Vanoli sale a quota 34 punti, mentre i brianzoli restano inchiodati a 14 e vedono sempre più vicino l'incubo della retrocessione in Cadetteria.

Le scelte dei due allenatori

Monza (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios, Birindelli; Pereira, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos; Ganvoula, Keita. All. Nesta. Torino (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

Primo tempo

Il primo squillo del match è siglato Casadei, il cui diagonale da posizione defilata termina sul fondo non di molto. Dopo l'inizio appannaggio dei granata, i brianzoli mettono la testa fuori dalla sabbia e dopo una buona manovra è Keita Balde a sfiorare il bersaglio grosso con un destro da fuori area. Scampato il pericolo, i piemontesi tornano a fare la partita, ma di grosse occasioni agli uomini d Vanoli non ne capitano. Almeno fino al 26', quando Vlasic serve Walukiewicz che ha il pallone buono per lo 0-1, ma il terzino del Toro calcia malissimo e per Turati è un gioco da ragazzi bloccare la sfera. La partita scivola via senza grossi sussulti e la difesa biancorossa sembra poter reggere fino all'intervallo. Ma al 40' una palla persa dei locali favorisce Vlasic che allarga per Lazaro, il cui cross trova l'inserimento di Elmas e il macedone regala il vantaggio ai suoi. La compagine di Nesta va così negli spogliatoi sotto di una rete.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l'occasionissima per Casadei, il cui destro viene alzato sopra la traversa da Turati. L'estremo difensore dei lombardi è nuovamente decisivo sul destro di Adams, agguantato in due tempi dall'ex Verona. La replica del Monza non si fa attendere: dopo il tiro deviato di Keita Balde, la palla diventa buona per Zeroli, che spedisce la sfera alle stelle. Al 66' il Torino piazza il colpo che vale il raddoppio: Palacios commette un errore sul cross di Adams e Casadei ringrazia, rendendo protagonista di una conclusione che bacia la traversa e poi gonfia la rete avversaria. I biancorossi provano comunque a non mollare, con Ciurria che al 72' impegna Milinkovic-Savic. I minuti passano e inevitabilmente lo scoramento comincia a serpeggiare fra i ragazzi di Nesta. E così per i granata diventa tutto facile sino al triplice fischio.

Il tabellino

Monza - Torino 0-2

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio (st 25′ Vignato), Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Zeroli (st 25′ Ciurria), Kyriakopoulos; Birindelli (st 11′ Urbanski), Keita (st 32′ Castrovilli); Ganvoula (st 11′ Mota). A disp. Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Brorsson, Pessina, Forson, Martins, Colombo, Petagna. All: Nesta. Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei (st 33′ Gineitis); Lazaro (st 23′ Karamoh), Vlasic, Elmas (st 43′ Linetty); Adams (st 23′ Sanabria). A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Masina, Dembelé, Pedersen, Ilic. All: Vanoli. Arbitro: Rapuano di Rimini (ass. Carbone e Miniutti; IV uomo Bonacina; Var Di Bello; Avar Paterna)

Marcatori: pt 41′ Elmas (T), st 21′ Casadei (T)

Ammoniti: pt 28′ Birindelli (M), st 34′ Palacios (M), st 34′ Karamoh (T), st 35′ Maripan (T), st 43′ Coco (T)