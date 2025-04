Alessandro Nesta: "Monza, evitare il record negativo in Serie A è l'obiettivo"

"Ordinati, bravi ad aspettare, ottima gara. Col Venezia ero stato duro con la squadra, questa volta mi complimento e il rammarico è proprio questo: avremmo dovuto giocare sempre così". Alessandro Nesta aveva definito questo campionato "maledetto". Ora cerca "di salvare il salvabile", ad esempio evitando il record negativo di punti in Serie A (17, il Monza ora ne ha 15): "Nel finale le abbiamo provate tutte, lo spirito deve essere questo. Siamo andati a 100 all’ora perché il Napoli andava a 100 all’ora, non come in passato. Il gol subìto? A volte si può anche essere più fortunati, non è andata così".

L’allenatore, poi, ribadisce: "Abbiamo perso troppe partite contro squadre al nostro livello. Troppe. Speravo di non cadere mai in una stagione del genere, ma cercherò di trarne comunque il meglio possibile. Ora è impossibile, qui è un frullatore. Appena finirà il campionato tenterò di riavvolgere il nastro. Purtroppo mi rimprovero già da ora di non aver fatto scattare quella scintilla che ti permette di vincere le partite". "Tutti, comunque sono stati concentrati sul match – conferma Nesta –. Carboni? Quando sta bene è un giocatore molto importante". Mentre sul suo futuro, "spero possa essere il migliore possibile. Da allenatore le sconfitte ti fanno stare ugualmente male come da giocatore. Nel mio ruolo, però, devo fare delle analisi più lunghe e complesse per avere delle risposte".

L.Mig.