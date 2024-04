Calcio Eccellenza Il Terni Fc attende il big match con l’Ac Foligno Domani scontro diretto per la promozione in serie D

TERNI - Domani alle 15 a Terni passa il treno che porta dritto in serie D. Due i possibili passeggeri: l’Acf Foligno che, forte dei 3 punti di vantaggio in classifica, può salire anche dalla porta di emergenza, e il Terni Fc, costretto a vincere per agganciare la capolista. A 180 minuti dalla fine del campionato di Eccellenza il Terni Fc ospita l’Acf Foligno. Tre punti separano le due battistrada. Due risultati su tre insomma per il Foligno ma nessuno, in casa biancazzurra, la pensa così. Una vittoria permettere al club del presidente Bianconi di festeggiare la serie D e l’obiettivo è chiaro. Manni dovrà rinunciare ancora a capitan Mattia, chiamato a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate contro il Branca. Rosa al completo invece sul fronte Terni Fc, con la compagine del patron Cardona decisa a riscattare il ko dell’andata e provare in tutti i modi l’aggancio. Rispetto alla sfida del Blasone di quattro mesi fa, Borrello potrà contare su Bagnato, miglior realizzatore in casa ternana con i suoi 15 centri.

Curiosità, a dirigere la sfida sarà Nenad Radovanovic di Maniago, l’arbitro friulano che tre settimane fa ha diretto il ritorno della semifinale di coppa fra Solbiatese ed Atletico Bmg, con tanto di errore al momento del riconoscimento. Per Radovanovic è la seconda gara diretta in umbria dopo Angelana-Atletico Bmg di campionato. Assistenti Maurizio Polidori e Ettore Caravella di Perugia.