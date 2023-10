Calcio Eccellenza. Lama, seconda sconfitta di fila. All’Olympia Thyrus basta un tempo

LAMA

1

OLYMPIA THYRUS

2

LAMA: Mariangioli 5, Lomarini 5,5 (1’st Marinelli 6), Volpi 6, Ferri 5,5, Petricci 6, Carbonaro 5,5, Arcaleni 5, Lignani 5,5, Bartolucci 5 (1’st Laurenzi 6,5), Bartoccini 6, Bartolini 6 (37’ st Foti sv). All. Borgo 6.

OLYMPIA THYRUS: Quaranta 6,5, Siragusa 6, Mencarino 6, Mengoni 6, Giubilei 6, Federici 6, Angeli 6 (20’ st Filipponi 6), Grassi 6,5, Sugoni M. 6 (30’st Mazzoni 6), Agostini 6,5, Sugoni N. 6,5 (32’st Mazzoni sv).

All. Sugoni Marco 6,5.

Arbitro: Passagrilli di Perugia 5 (Suriani e Trotta)

Marcatori: 38’ pt Sugoni N., 46’pt Agostini, 3’st Bartoccini (R)

LAMA - Seconda sconfitta interna consecutiva per i bianconeri che cedono l’intera posta ad un’Olympia Thyrus capace di mettere a nudo le problematiche che i lamarini stanno attraversando in questa parte di stagione. Gli ospiti, autori di una partita ordinata nel contesto di un match tecnicamente non eccelso, portano a casa tre importantissimi punti grazie a due gol nel finale del primo tempo e ad una opposizione, a dire le verità nemmeno tanto estrema, al ritorno del Lama nella ripresa. Dopo 35 minuti di poco gioco e poche occasioni, se si eccettua una deviazione mancata di Bartoccini al 17’ e un’incursione di Angeli al 31’, Thyrus in vantaggio al 38’ con una bella azione in verticale conclusa da Nicolò Sugoni. Lama incapace di reagire in modo deciso e trafitto di nuovo al 46’ da Agostini che approfitta di un’incomprensione tra Mariangioli e un difensore per depositare in rete il raddoppio. I padroni di casa iniziano la ripresa con maggiore verve e accorciano le distanze su rigore con Bartoccini ma non riescono a costruire manovre apprezzabili per infastidire Quaranta che è decisivo al 18’ prima su Bartolini e poi su Bartoccini. Poi i ternani sono abili a spezzettare il gioco e a non consentire ai ragazzi di Borgo di creare grossi pericoli.