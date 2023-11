Calcio Eccellenza: oggi il match con la nestor. D’Urso carica l’Acf Foligno: "Vogliamo stare in vetta»

FOLIGNO – "L’Acf Foligno non soffre di vertigini. Siamo in testa alla classifica e proveremo a rimanerci il più a lungo possibile". L’attaccante Nicolò D’Urso con la sua doppietta ha deciso il derby con lo Spoleto e ora lancia la carica contro la Nestor. "Finalmente mi sono sbloccato. Ero l’unico rimasto a digiuno di gol - spiega –. Adesso che mi sono liberato proverò ad aiutare la squadra, l’Acf che vanta un organico per arrivare fino in fondo. Evitando facili illusioni, perché ci sono tre–quattro squadre attrezzate per darci filo da torcere. Molto dipende da noi che, partita dopo partita dobbiamo scendere in campo, convinti delle qualità del nostro collettivo ma consapevoli che per continuare ad accarezzare un sogno e raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo affrontare qualsiasi avversario con l’umiltà che ci contraddistingue, consapevoli che da qui in avanti gli avversari proveranno con tutte le proprie forze a farci lo sgambetto. A cominciare dalla Nestor, una squadra la cui classifica non rispecchia il livello tecnico del collettivo marscianese. Partita che – continua D’Urso – l’Acf proveremo a vincere grazie alle nostre qualità, ma è una partita che dobbiamo affrontare con la testa evitando di andare allo sbaraglio per ottenere tutto e subito. Anche sotto questo aspetto la squadra è stata costruita con grosso equilibrio tattico con calciatori di esperienza e con giovani che quando sono stati chiamati in causa hanno fornito il massimo contributo. Se contro la Nestor scenderemo in campo con la determinazione che ci accompagna dalla prima partita riusciremo a superare anche questo ostacolo. Al contrario tutto sarà più complicato".

acf FOLIGNO: Lori, Zichella, Nuti, Moracci, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi, Khribech, D’Urso, Calderini. Carlo Luccioni