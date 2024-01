CALCIO ECCELLENZA. Pontevalleceppi, impresa da applausi

La copertina della settimana in Eccellenza è tutta del Pontevalleceppi. La formazione di Nicola Polverini è riuscita nell’impresa di battere la capolista Acf Foligno, segnando, fra l’altro, tre gol ad una squadra che, in tutto il girone di andata, aveva subito solo 6 reti. Anche all’andata i biancorossi avevano evitato la sconfitta al Blasone, confermandosi, di fatto, bestia nera dell’Acf Foligno ma anche ammazzagrandi, visto che anche la seconda forza del campionato, il Terni Fc, è uscito sconfitto dal Borgioni. La classifica adesso sorride a Urbanelli e compagni, tranquilli nel mare di metà classifica con 6 lunghezze di vantaggio sui playout e a soli 4 punti dai playoff. "Non guardiamo la classifica – avverte però subito il ds Stefano Balducci – perché non dobbiamo assolutamente montarci la testa. Dobbiamo sempre continuare a guardarci alle spalle perché l’obiettivo era e resta la salvezza". Ricci, Paladino e Procacci le firme del blitz sull’Acf Foligno, a conferma della politica impostata dal patron Cancellotti: giovani di qualità, Ricci 2002 e Paladino 2004, e giocatori esperti, vedi Procacci, a dare l’esempio.