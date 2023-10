Calcio eccellenza. Tavernelle, Ricci: "Guai a fermarsi proprio adesso»

TAVERNELLE - Mauro Ricci indica la via. "Guai a fermarsi proprio adesso". La trasferta a Castiglione del Lago rappresenta il primo bivio della stagione per un Tavernelle che, dopo un rodaggio fisiologico, complice anche il fatto di essere arrivato nel campionato di Eccellenza attraverso il ripescaggio, sembra aver ingranato la marcia giusta. Almeno così dicono il pareggio

interno rimediato contro la capolista Acf Foligno e soprattutto la bella vittoria ottenuta domenica scorsa a Pontevalleceppi che ha portato i gialloverdi a 8 punti in classifica dopo le prime

7 giornate del torneo. Vincere domenica a Castiglione del Lago significherebbe quindi scavalcare proprio i lacustri

e compiere un bel balzo in avanti in graduatoria. "Non abbiamo pressioni – sottolinea ancora il vicepresidente Ricci –

ma vogliamo far bene, pur essendo neofiti in questo

campionato. Siamo convinti di aver allestito una squadra che se la può giocare con tutti. Il mister poi è uno che sa il fatto suo e sono sicuro che piano piano verremo fuori. Questa società – continua Ricci – sta crescendo di anno in anno. Nei numeri del settore giovanile, nella prima squadra e, soprattutto, nell’impiantistica che ritengo sia un fiore all’occhiello. Alla base di tutto poi c’è un bel rapporto fra dirigenti che è la linfa che muove tutto. Avanti così e poi, come sempre, parola al campo...".

N.A.