Calcio eccellenza. Terni Fc, c’è il big match per la vetta con l’Ac Foligno. Antonio Cardona: "Ora abbiamo una grande chance»

"É inutile dire che per noi è la partita con la P maiuscola. Se alla fine del girone d’andata mi avessero detto che ci saremmo trovati a due giornate dalla fine a giocarci il primo posto con 3 punti di svantaggio sull’Acf Foligno, avrei messo la firma. Visto quanto accaduto domenica però…". Antonio Cardona mastica ancora amaro all’indomani della rimonta subita dal suo Terni Fc a Città di Castello. Rigore trasformato da Peluso al 93’. "Avremmo dovuto chiudere prima la partita – sottolinea il patron del Terni Fc – e la responsabilità è solo nostra. Abbiamo una grande chance domenica e dovremo provare a sfruttarla in tutti i modi". Allo Strinati, alle 15, l’undici di Borrello ospiterà l’Ac Foligno, poi gli ultimi 90’ che vedranno l’Acf Foligno impegnata al Blasone con il Pierantonio e i ternani di scena a Santa Maria degli Angeli. Una vittoria farebbe sì che si potrebbe andare allo spareggio, in caso di arrivo a pari punti, come accaduto nel 2009. "In questo momento – conclude Cardona – è il massimo che ci possiamo augurare. D’altra parte faccio i complimenti all’Acf Foligno per quanto fatto in questa stagione".