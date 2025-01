Calcio. Foligno, amichevole con l’Angelana. Sfida all’ex falchetto Recchi

FOLIGNO – Oggi al Blasone (fischio di inizio ore 14.45) il Foligno ha programmato un’amichevole contro l’Angelana. Un test, al cospetto della compagine giallorossa, sulla cui panchina c’è l’ex falchetto Valeriano Recchi, utile per verificare le condizione degli uomini di Michele Proietti all’indomani della pausa natalizia. Organico quello biancazzurro che durante le feste, ha visto Filippetti lasciare la casacca biancazzurra per ritornare ad indossare quella biancorossa del Todi. Un addio che non cambia quelli che erano e rimangono gli obiettivi, ovvero rimanere agganciati al gruppo delle squadre che disputeranno i play off. Posizione di classifica che nonostante il momento–no, vissuto di recente ha consolidato con le ultime due vittorie consecutive, utile per accorciare nei confronti dello Spoleto, la squadra che alla pari di quella del San Venanzo si contenderà la promozione diretta nel campionato di Eccellenza Regionale. Spoleto-Foligno super sfida della seconda giornata di ritorno del massimo campionato calcistico regionale. Una classicissima che in passato è stata a lungo un derby di lusso tra le due tifoserie per motivi di campanile che in ogni caso per la posizione di privilegio dello Spoleto e con il Foligno distante dal vertice ma con il desiderio di provare a fare lo sgambetto ai cugini biancorossi per vendicare la sconfitta del subita al Blasone nel girone di andata, richiamerà sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. Il derb si disputerà sul terreno del Mercatelli di Spoleto.

C.Lu.