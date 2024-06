Calcio. Foligno, obiettivo playoff: "Organico di prim’ordine»

FOLIGNO - Il Foligno Calcio getta la maschera. La prossima stagione l’obiettivo primario sono i play off. Obiettivo che il Foligno comincia ad accarezzare dopo aver costruito un collettivo di livello arricchito nelle ultime ore dall’arrivo di altri rinforzi: Mattia Valentini e Daniele Sorbelli e Samuele Verzieri. "Si, in realtà il diesse Simone Angelini – ha spiegato il presidente Simone Filippetti in occasione della conferenza stampa (foto Preziotti) affiancato dal neo vice presidente Stefano Fabiani, Marco Mezzenga e Luigi Cornacchini - abbiamo allestito un organico che offre tutte le garanzie, per arrivare nelle posizioni che possano garantirci i play off. Traguardo che merita una piazza importante che si presenta al via per rispettare quelle che sono le esigenze del popolo biancazzurro. Ambizione un po’ azzardata ma giustificata dalle confortante operazioni di mercato che vedono il Foligno tra le società più gettonate alla vittoria finale". "Sono soddisfatto per quanto fatto finora – ha detto Stefano Fabiani ritornato al Foligno dopo l’esperienza vissuta con l’Atletico Bmg – e convinto che il Foligno dopo che il ‘Ds. Angelini ha allestito un organico di prim’ordine grazie all’impegno economico del presidente Filippetti, possa lasciare quanto prima il campionato di Promozione". Soddisfatto anche Marco Mezzenga (anche per lui e per Luigi Cornacchini, che avrà la delega ai rapporti con gli enti pubblici, si tratta di un ritorno) che ha promesso l’ impegno per ricreare il clima di collaborazione con la città e con le istituzioni. Il mio compito sarà anche quello di allacciare rapporti con gli sponsor per creare nuove sinergie per garantire il presente e il futuro del Foligno Calcio". Obiettivi positivi salutati con entusiasmo dai tanti tifosi presenti. "Nessuna rivoluzione. Oltre ai riconfermati – ha spiegato Angelini – abbiamo cercato di rinforzare il gruppo con giocatori esperti e di categoria, per affrontare una stagione durante la quale nessuno ci regalerà niente". "Sono d’accordo con il diesse – ha commentato l’allenatore Proietti – ci aspetta una stagione difficile ma abbiamo il dovere per provare ad ottenere il massimo".

Carlo Luccioni