Calcio giovanile: L’evento sabato e domenica. Su il sipario sul sesto "Trofeo Città di Assisi». Dieci squadre al via, fari su Angelana e Perugia

Su il sipario sul sesto Trofeo Città di Assisi Colori Decora, settimo Memorial Lucio Tarpanelli. Dieci squadre al via, Inter, Atalanta, Monza, Bologna, Juventus, Genoa, Roma, Como, Perugia e Angelana per un torneo, riservato alla categoria Esordienti. "La nostra mission – sottolinea Simone Tarpanelli – è quella di puntare sulla scuola calcio e la scelta della categoria dei ragazzi è rivolta proprio a questo". Sabato e domenica in campo inseguendo quel titolo vinto negli ultimi due anni dalla Juve. Ma il Trofeo inizierà nel pomeriggio di venerdì quando i ragazzi arriveranno a Porta Nuova, ad Assisi. Padre Stefano Albanesi guiderà la carovana delle squadre che verranno condotte nella basilica superiore di San Francesco. In quell’occasione di preghiera ogni ragazzo riceverà il Tau francescano, ricordo speciale di un fine settimana sui generis. "Abbiamo deciso di sposare questo trofeo – sottolinea Luca Antognelli, main sponsor dell’evento – perché è un torneo unico nel suo genere, una vetrina di prestigio assoluto per i giovani che sono il nostro futuro". "La bellezza è la parola che questi ragazzi – evidenzia l’assessore allo sport del Comune di Assisi Veronica Cavallucci – si porteranno dietro. Come amministrazione siamo vicini a questo torneo perché l’Angelana dimostra passione e voglia di migliorare anno dopo anno". "Da parte nostra – sottolinea il direttore generale Simone Tarpanelli – non possiamo che ringraziare chi ci sostiene. Tengo in maniera particolare a questo torneo perché è nato da un’idea di mio papà, Lucio, che poi purtroppo non ha potuto portare avanti. Nel mio piccolo, pur non avendo le qualità che aveva lui, grazie ai tanti collaboratori, cerchiamo di migliorare di anno in anno. Quest’edizione vedrà aumentare il numero delle squadre da otto a dieci e abbiamo provveduto a un restyling dello stadio Migaghelli".