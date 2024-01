Calcio: il mercato dei dilettanti. Bastia, ingaggiato Fondi. Camillo Palla alla Virtus

PERUGIA - Un attaccante sul gong del calciomercato. Oggi ultimo giorno utile per un nuovo tesseramento ed ecco che il Bastia, capolista del girone B di Promozione, ha sfruttato fino all’ultimo secondo per trovare il sostituto di Antonio Di Nicola (97) approdato allo Spoleto. Dall’Atletico Bmg arriva così Gabriele Fondi (92), pronto a scendere di nuovo Promozione, dopo aver vinto il campionato due stagioni fa nelle fila della C4. Nelle prossime ore la rescissione con il club del presidente Contardi e il via alla nuova avventura. Un mese di dicembre decisamente positivo per Gabriele Fondi, al rientro dopo l’infortunio al ginocchio rimediato la passata stagione quando vestiva la maglia del Foligno. L’attaccante ha dimostrato di star bene, firmando due reti in campionato e togliendosi anche la soddisfazione di vincere, insieme al fratello Filippo, la coppa regionale di Eccellenza, nella finale contro il Pontevalleceppi. In Promozione la Virtus Sangiustino blinda la difesa con Camillo Palla (03). Il ds Lorenzo Angelini ha ufficializzato l’arrivo del centrale ex Lama, Trestina e Fc Castello, nella prima parte di stagione all’Ellera. Palla sarà subito a disposizione di Valori per la trasferta di domenica in casa del Castel del Piano capolista.

Nicola Agostini