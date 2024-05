Calcio, il primo colpo è Leonardo Agostini. Foligno, confermati mister Proietti e il direttore sportivo Angelini

FOLIGNO – L’allenatore Michele Proietti e il direttore sportivo Simone Angelini riconfermati alla guida tecnica del Foligno Calcio. Proietti e Angelini, con la loro esperienza hanno dato la svolta decisiva. Il tecnico in poche partite è riuscito a mettere in campo una squadra più equilibrata in ogni settore del campo. Inversione di tendenza che ha consentito al Foligno di scendere in campo con serenità e la consapevolezza di avere le potenzialità per risalire la classifica. Graduatoria che prima dell’arrivo di Proietti in panchina in alcuni momenti della stagione aveva creato un clima di paura. Passo che per il Foligno è cambiato con la nomina di Angelini nel ruolo di direttore sportivo il quale, grazie ad un paio di innesti sono stati utili per dare più certezza ad un collettivo che, al cospetto di tante ombre e poche luci e, in assenza di un paio di ritocchi, il finale di stagione poteva alimentare la paura di non farcela per mantenere la categoria. Quale potrebbe essere il Foligno del futuro? Dalle poche indiscrezioni che filtrano, il ‘diesse’ Angelini, oltre a provare a mantenere gran parte dei protagonisti della passata stagione, sarebbe già al lavoro per costruire un collettivo di livello, con l’arrivo di due – tre giocatori di esperienza nel campionato di Promozione, ritocchi che in pieno accordo con l’allenatore Proietti, Angelini avrebbe già individuato. E in questa ottica arriva Leonardo Agostini (93). Il figliol prodigo torna a casa, a distanza di sei anni dalla vittoria del campionato di Promozione con i falchetti. Avviata la trattativa per Mattia Cavitolo.

C.Lu.