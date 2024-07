Calcio - la nuova Olandesina. Un nuovo logo per la Fc Pistoiese

Anno nuovo, vita nuova, logo nuovo. Quello che sta attraversando la Pistoiese negli ultimi tempi è un vero e proprio restyling sotto tutti i punti di vista. Prima il cambio di denominazione, poi le novità nell’organigramma dirigenziale e ieri anche il nuovo logo che porterà in giro per l’Italia il nome della Fc Pistoiese. Intanto la prima certezza è che il simbolo svelato al Nursery Campus sarà quello utilizzato dalla nuova società. Tanti saluti quindi a quello mostrato, forse troppo frettolosamente, lo scorso 4 giugno alla prima uscita pubblica di Sergio Iorio. La società ha spiegato che il secondo logo ha un’idea "decisamente più moderna e che si sposa molto meglio con la strada del business" che la società intende percorrere. Il simbolo è stato progettato dall’agenzia Wema&Supernova di Niccolò Pascali, che già in passato aveva collaborato col club arancione.

Il logo si compone di uno scudo con punta rivolta verso il basso, contenente le lettere Fcp che naturalmente richiamano alla nuova denominazione Fc Pistoiese. In carattere più piccolo, incastonata all’interno della "C" figura la data 1921 che richiama all’anno di fondazione della società. In basso a destra, al di sotto della pancia della lettera "P", gli scacchi che riconducono al Micco, simbolo della città di Pistoia.

Un’impronta dunque moderna ma che al tempo stesso ha un importante richiamo col passato, in piena sinergia con l’idea societaria di dare vita a un nuovo corso ma senza dimenticare i fasti del passato. Un logo che per altro sarà utilizzabile anche in diversi colori oltre al classico bianco e arancione, rendendolo adattabile a molti contesti sia per il marketing online che per quello fisico.

MF