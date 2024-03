Calcio, le squalifiche del giudice sportivo. Ancora razzismo e violenza in campo

Nel dettaglio le decisioni del Giudice Sportivo. In Promozione ammenda di 500 euro per la Marra "perché un sostenitore rivolgeva ad un assistente dell’arbitro frase riferita alla discriminazione razziale". Squalifica di 5 gare per Giovanni Lupparelli (Vis Foligno) "per aver colpito con una testata al volto un calciatore avversaria, costretto a lasciare il campo in barella". In Prima categoria ammenda di 600 euro per il Lugnano in Teverina. In Seconda categoria stop di 10 gare per Ciro Giacomo Pariota (Deruta) "perché proferiva offesa razzista all’indirizzo di un avversario" e per Francesco Tamantini (Deruta) "per aver rivolto frase ingiuriosa riferita alla discriminazione territoriale all’indirizzo di un componente della panchina avversaria". 10 giornate per Alessandro Urbani (Ponte d’Assi). Nel campionato Juniores A2, 7 turni di stop per Thomas Ciocchetti (Ortana) per aver "colpito con un pugno e successivamente con dei calci" un avversario.