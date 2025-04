Calcio Marche: partite rinviate il 26 aprile per i funerali di Papa Francesco

Niente calcio sabato 26 aprile. Anche nelle Marche non si giocheranno le partite nel giorno dei funerali di Papa Francesco. Ufficiale la comunicazione del Comitato Regionale Marche che ha comunicato che tutte le attività "ufficiali indette dalla Lega Nazionale Dilettanti e organizzate a livello nazionale e territoriale sono sospese per la giornata di sabato 26 aprIle 2025. A seguito di ciò, tutte le gare dei Campionati di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, che ricadono nella giornata di sabato 26.04.2025 sono rinviate". Già fissate le date in cui verranno disputate. L’ultima giornata di Promozione si giocherà sabato 3 maggio alle ore 16:30. Lo stesso giorno si disputerà la penultima giornata di ritorno della Prima Categoria (14esima), mentre la 15esima e ultima del torneo di Prima Categoria si disputerà il 10 maggio, entrambe con fischio d’inizio alle ore 16:30. Stesse date per la Seconda Categoria. Domenica si disputerà invece regolarmente l’ultima giornata della stagione regolare in Eccellenza.