Calcio. Mattia Menichini, 300 gol

Trecento volte Mattia Menichini. Il puntero della Marra, con il gran gol di domenica al Calzolaro, il decimo stagionale, ha firmato la rete numero 300 in carriera nei vari campionati dalla serie C1 alla Promozione per il bomber classe 1981 che sembra aver nascosto nel cassetto la carta d’identità. "Ho ancora entusiasmo e tanta voglia. Poi sapete che vi dico? Finché gioca Fornetti che è un classe 1977 e il mio amico Antonio Brunelli che ha la mia stessa età, non mollo sicuro". Gol a raffica per uno dei centravanti più forti che hanno calcato i campi umbri negli ultimi venti anni. Dalla prima in serie D, a Cervone, contro il Latina al Blasone, passando per l’eurogol con la maglia dell’Andria nel derby contro il Barletta e per la rete al 95’ in Sangiovannese-Juve Stabia che mandò su tutte le furie Eziolino Capuano. "Nella Juve Stabia fra l’altro – sorride Menichini – giocava Peluso". Un brutto infortunio al flessore prima e un crociato poi che rischiavano di comprometterne la carriera nel 2009. La voglia di non mollare mai e l’amore per uno sport vissuto sempre da professionista. Anche e soprattutto oggi. "Tre volte la settimana mi sveglio alle 6 per fare un’oretta di palestra prima di andare al lavoro. Quando non avrò più questi stimoli, smetterò. Ma dopo aver visto anche mister Fuscagni tornare in campo, voglia ancora dire la mia a lungo". Portieri avvisati...

Nicola Agostini