Calcio, Prima e Seconda categoria. Cerbaia-Ginestra, che duello. Il Pelago ci prova a Firenzuola

Nei campionati di Prima e Seconda categoria si gioca oggi la ventunesima giornata, con calcio d’inizio alle 15. Derby e scontri al vertice caratterizzano il turno odierno che si preannuncia molto interessante. Una giornata, insomma, che potrebbe dare indicazioni molto precise in vista dello sprint finale della stagione.

In Prima categoria le partitissime sono le sfide d’alta classifica tra Cerbaia-Ginestra (girone C) e Incisa-San Godenzo (girone D). Molto interessante il derby fiorentino fra Castello e Novoli. In Seconda Firenzuola-Pelago promette spettacolo ed emozioni. Questo il programma completom relativo ai due gironi fiorentini della Prima categoria.

Girone C

Albacarraia-Casale Fattoria, Atletica Castello-Nuova Novoli, Barberino Tavarnelle-Isolotto, Cerbaia-Ginestra Fiorentina, Folgor Calenzano-Sancascianese, Gambassi-Amici Miei, Jolo-Csl Prato, Quarrata Olimpia-Banti Barberino di Mugello.

Girone D

Atletico Levane-Belmonte, Audace Galluzzo-Castelnuovese, Bibbiena-Chianti Nord, Cubino-San Clemente, Incisa-San Godenzo, Pratovecchio-Casellina, Rignanese-Sporting Arno, Vaggio Piandiscò-Resco Reggello.

Si va alla Seconda categoria, con i riflettori puntati sul girone I. Anche qui non mancano gli scontri diretti e una serie di match che possono lasciare il segno ul campionato che continua a regalare duelli e risultati tutti da raccontare.

Queste le partite in programma oggi: Bagno a Ripoli-Santa Brigida, Firenze Sud-Fulgor Castelfranco, Firenzuola-Pelago, Gallianese-Ludus ‘90, Nova Vigor Misericordia-Caldine, Pian di San Bartolo-Sagginale, Reconquista San Piero-Molinense, Sant’Agata-Firenze City.

F. Que.