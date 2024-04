Calcio: prima e seconda categoria. Il Capezzano prova a fermare la capolista. Il Corsanico cerca punti salvezza

Altri novanta minuti caldi per la classifica, le squadre versiliesi si giocano oggi una buona fetta dei propri obiettivi.

Prima categoria. Continua la rincorsa al primo storico playoff della sua storia per il Forte 2015. Oggi l’occasione sembra quella giusta per compiere un allungo decisivo. In casa del Pescia ultimo e ormai rassegnato i tre punti sono più di un’ipotesi, Lossi, Tedeschi e Maggi possono colpire in ogni momento. "Non c’è niente di scontato né di facile, sono queste le più difficili", avverte i suoi il tecnico Luca Cagnoni. Più ostica la gara del Capezzano, che ospita in casa la capolista Marginone; si riparte dal tandem Maggiore-Correia. "Le motivazioni sono mille e ci siamo preparati nel migliore dei modi, non partiamo certamente battuti", dice il tecnico Riccardo Coli. Il Corsanico cerca punti salvezza con il Serricciolo, a disposizione nuovamente Balducci e Cipollini. "Mi confortano i progressi delle ultime settimane, oggi ennesimo test per vedere cosa possiamo fare nel finale", così il tecnico Alfredo Casani. Più ostico l’impegno della Torrelaghese atteso in casa dello Staffoli, obbligatorio fare punti per continuare al meglio la corsa salvezza.

Seconda categoria. Il sogno playoff del Massarosa di Misuri passa dall’impegno in casa con il Montignoso capolista, novanta minuti cruciali per le camaioresi con lo Sporting atteso alla Fossa dei Leoni di Carrara. Il tridente Luisotti-Pellegrini-Simonini è apparso molto tonico nelle ultime uscite e fa ben sperare in un risultato positivo da parte di Alessandro Palmerini. "Ci vorrà una prova di maturità, speriamo di avere quella tenuta che ci è mancata nelle ultime uscite", dice il tecnico. Il Lido infine ospita il Monzone, uno scoglio tutt’altro che agevole da scavalcare.

Carlo Andrea Brunini