Calcio Promozione, caccia al sesto successo consecutivo. Foligno, tifosi in massa a Petrignano

L’esercito dei falchetti domani in massa verso Petrignano. Dopo il recente esodo di Spoleto, in tanti saranno al seguito di Agostini e soci per sostenere gli uomini di Proietti che dopo il successo casalingo con il Bevagna (il quinto consecutivo) proveranno ad uscire dal terreno di Petrignano con il risultato positivo per allungare la striscia positiva e mantenere la posizione di privilegio alle spalle dello Spoleto capolista. Un test di alta classifica, un banco di prova indicativo che il il Foligno Calcio proverà a ripetere con una prestazione di livello alla pari di quelle che i falchetti sono riusciti a mettere insieme in quest’ultimo periodo che ha visto i biancazzurri scalare la graduatoria. Esodo che non passa inosservato ai vertici del Petrignano che ha accolto le esigenze del Foligno Calcio mettendo a disposizione dei tifosi ospiti 100 tagliandi di ingresso a costo di cinque euro. Biglietti a costo ribassato esauriti in poche ore, perché almeno 300 i tifosi biancazzurri che arriveranno a Petrignano per far sentire il proprio calore ai falchetti, reduci dalla brillante prestazione e dal successo arrivato nel derby con il Bevagna, Una striscia di risultati positivi che, inutile dirlo, fanno sognare il popolo dei falchetti. Entusiasmo che dopo le vicissitudini del passato, fin dall’inizio di questa stagione con Proietti in panchina e il diesse Angelini, sembra lanciata per mantenere i pronostici della vigilia. L’obiettivo prioritario dei vertici societari era quello di vedere il Foligno nella griglia della squadre che disputeranno i play off. Posizione che al momento vede Cavitolo e compagni posizionati in una posizione di privilegio. Posizione che, in grazie all’entusiasmo della tifoseria, con questa marcia il Foligno potrebbe raggiungere un traguardo ancora più prestigioso.

C.Lu.