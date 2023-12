Calcio Promozione Castel del Piano, amichevole : "speciale" e pomeriggio di festa con la Ducato

Un modo speciale per festeggiare il titolo di campione d’inverno e farsi gli auguri di buon Natale con una partita all’insegna del divertimento e del sorriso. Una mattinata da ricordare per i ragazzi del Castel del Piano, capolista del girone A di Promozione, che hanno ospitato i ragazzi speciali della Ducato, a lavoro volta protagonisti nel campionato Figc di Quarta categoria per diversamente abili. Dribbling a raffica, qualche gol e anche un paio di tunnel sotto lo sguardo attento del presidente del Castel del Piano Francesco Pace e di tutta la dirigenza rossoblù. Così come non ha perso un’azione dei suoi il presidente della Ducato Michele Zicavo, con la presenza del presidente del Comitato Regionale Umbro Luigi Repace, fra i promotori dell’iniziativa. "I ragazzi della Ducato – ha sottolineato il tecnico del Castel del Piano Luca Grilli – hanno sostenuto la visita medico sportiva nella struttura dove lavoro. Lì, grazie all’intercessione del dottor Repace, ci siamo conosciuti e ripromessi che avremmo fatto quest’amichevole. Credo sia un’occasione importante per i nostri ragazzi, soprattutto per quelli più giovani, per apprezzare ancora di più i veri valori della vita".

Nicola Agostini