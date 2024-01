Calcio promozione: finisce 1-1. Foligno, pari in rimonta. Ayodele ferma il Guardea

Foligno

1

Guardea

1

FOLIGNO 4-2-3-1: Ceccarelli; Fioretti, Donnola, Rossi (40’s.t. Nissim); Peppoloni (6’ s.t. AYodele) Dieng (43’s.t. Masci); Massa (22’s-t Fuso) Bacchi, Pucci (30’s. t. Sias); Perri. A disp: Comez, Azzarelli, Gorgoni, Osaki. All: Bobbi.

GUARDEA 4-3-1-2 Muzi; Santi, Pinzaglia, Lanzi, Scopertini; Bonaccorsi (15’ p.t. Saccomanni) (31’s.t. Materazzo), Piscini (35’s.t. Piergiovanni); Dominici; Lucidi, Coccia. A dis: Bartolucci, Di Marzio, Schiaroli, Marchionni, Moracci. All: Zaganella.

Arbitro: Bocci di Foligno. Reti: 10’ p.t. Lucidi, 42’s.t. Ayodele. Ammoniti: Piscini, Bacchi, Coccia. Al 43’s.t. espulso Comez dalla panchina. Angoli: 2 -5.

FOLIGNO – Per la prestazione di orgoglio dei secondi 45 minuti, il Foligno, in rimonta, agguanta un meritato pareggio ma nel dopo partita, il tecnico Bobbi, e i dirigenti hanno disertato la sala stampa. Il motivo? Forse ai vertici societari non è piaciuto l’undici messo in campo nel primo tempo? In particolare per aver lasciato in panchina Ayodele schierato nella seconda frazione di gioco. Ingresso che ha cambiato la partita. Non solo per il gol realizzato ma per la vivacità che l’attaccante è riuscito a dare alla gara. Esclusione iniziale di Ayodele che potrebbe aver messo in discussione l’allenatore Bobbi. Lo vedremo. Per tornare alla partita da sottolineare l’opaca prestazione del Foligno che dopo appena 2 minuti dal via ha reclamato per un rigore. Passano 9 minuti e gli ospiti passano in vantaggio: cross in Biancalana, Lucidi salta più in alto di tutti e di testa realizza. Nella ripresa, al 43’, il pareggio con Ayodale. Carlo Luccioni