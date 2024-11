Calcio Promozione. Tegola Foligno, due turni di squalifica a Bacchi

FOLIGNO - Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del Foligno Calcio. Filippo Bacchi, espulso nel finale del primo tempo del confronto casalingo con il San Venanzo, è stato appiedato per due turni. Una tegola che, oltre a penalizzare in parte il confronto con la prima della classe, potrebbe pesare ancora come un macigno in occasione della trasferta di domani che vedrà il Foligno Calcio sul difficile terreno del Campitello. Doppia squalifica per Bacchi che arriva nel momento più delicato dei falchetti che dopo la striscia positiva di sei successi consecutivi, nelle ultime tre apparizioni la squadra sembra accusare un momento – decisamente no che ha fatto scivolare il Foligno ad inseguire a cinque lunghezze il San Venanzo, sempre più leader della classifica. Uno scivolone che inevitabilmente ha raffreddato l’entusiasmo del popolo dei falchetti chiamato, già in occasione dell’appuntamento di domani, a rimanere vicino alla squadra nel tentativo di far sentire il proprio calore necessario per archiviare in maniera definitiva la sconfitta con il San Venanzo. Certo il passo falso casalingo ha lasciato qualche scoria di troppo ma, in questo momento sarebbe fuori luogo muovere accuse, nei confronti del collettivo di Proietti. A questo proposito è opportuno ricordare che in estate l’obiettivo del Foligno era il raggiungimento della posizione play off. Obiettivo che fin qui appare saldamente consolidato, nonostante le defezioni che a turno hanno obbligato Proietti a fare a meno di qualche calciatore di spicco. Lacune, anche in termini numerici riconosciute dai vertici societari che di recente hanno provveduto a colmare con l’arrivo del portiere Cunzi e l’attaccante Musso.

C.Lu.