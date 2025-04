L’Atalanta espugna il Meazza con un gol di Ederson e batte il Milan: terzo posto blindato a 64 punti

Milano, 20 aprile 2025 – L’Atalanta blinda il terzo posto con un successo pesantissimo al Meazza battendo 1-0 il Milan con rete di Ederson al 62’. Dea, terza a 64 punti, tornata a dettare la sua legge in trasferta dopo la sconfitta di Firenze: undicesima vittoria esterna in campionato per i nerazzurri, che dal 28 settembre fuori casa viaggiano a dieci vinte, tre pareggiate e una sola sconfitta, quella appunto di tre settimane fa a Firenze.

La squadra di Gasperini, dopo il successo casalingo di una settimana fa contro il Bologna, di fatto ha la strada spianata verso la quinta qualificazione in Champions negli ultimi sei anni: venerdì a Bergamo arriverà il Lecce in caduta libera, poi la trasferta sul campo del Monza ultimo. Con due successi, sulla carta quasi scontati, la Dea salirebbe a quota 70 punti e potrebbe poi gestire agevolmente le ultime tre giornate per raccogliere gli ultimi punti eventualmente necessari per chiudere tra le prime quattro.

Vittoria nerazzurra griffata da Ederson, su assist di Bellanova, quella conquistata a San Siro, dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni e un primo quarto d’ora della ripresa tutto di marca milanista, con il Diavolo a pressare l’area atalantina con le giocate di Leao, ma senza mai trovare la giocata giusta per mettere in difficoltà Carnesecchi. Poi il fulmineo contropiede nerazzurro, a cambiare il corso della serata e l’inerzia del match, con un contropiede di Lookman da sinistra, il cross per la sponda di testa di Bellanova a smarcare Ederson per l’incornata vincente in mezzo all’area, liberissimo.

Da quel momento Atalanta e’ stata in controllo, con una difesa rinforzata dagli innesti dell’esperienza di Toloi e della fisicità di Kossounou, senza correre rischi, correndo poi nelle ripartenze con Lookman in cerca del raddoppio ma senza trovare l’affondo giusto, con il piedone di Maignan ad un minuto dalla fine a negare il 2-0 all’anglo-nigeriano. Successo meritato per i nerazzurri perché le partite si vincono concretizzando gli episodi e l’Atalanta ha saputo farlo e ora la strada verso la Champions è davvero tutta in discesa per i bergamaschi.