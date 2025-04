Ligue 1: il Marsiglia torna secondo, Montpellier a un passo dalla retrocessione

Parigi 21 aprile 2025 – Il Psg è già campione e si gode il finale di stagione, mentre alle sue spalle imperversa la lotta per le posizioni europee. Il Marsiglia di De Zerbi continua a fornire prestazioni e risultati altalenanti, ma le rivali non corrono, per questo i biancoazzurri riescono a tornare nuovamente in seconda posizione, alle spalle dei parigini. Riaffiora in zona Champions il Lille, creando per altro un cuscinetto di due punti di margine sulle altre inseguitrici. In zona retrocessione il Montpellier ormai è sull'orlo del ritorno in Ligue 2 dopo 16 stagioni di permanenza in massima serie e un titolo di Francia conquistato.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend pasquale di Ligue 1 si apre con la sfida del venerdì sera tra Rennes e Nantes, vinta dai primi per 2-1, complice l'espulsione di Coco per una gomitata ai danni di un avversario. Il Paris Saint-Germain non arresta la sua cavalcata trionfale, nonostante il titolo vinto, e si impone per 2-1 sul Le Havre: un incedere impressionante quello dei ragazzi di Luis Enrique, che diverte e fa divertire. Il big match del sabato sera è però quello delle 19 tra Monaco e Strasburgo. In palio punti preziosissimi nella lotta Champions League allo Stade Louis II, una sfida molto fisica, dove però nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato, terminando l'incontro 0-0.

Il pareggio dei monegaschi ha regalato al Marsiglia la chance di balzare nuovamente al secondo posto in classifica, nel match contro il fanalino di coda Montpellier. Per la squadra del Sud della Francia si trattava forse dell'ultima occasione per tenere viva la speranza salvezza. Il crudele 5-1 dei ragazzi di De Zerbi però avvicina la condanna alla retrocessione gli avversari, ormai distante un singolo punto, una caduta dalle stelle dopo 16 stagioni in Ligue 1 e un titolo vinto con grande stupore nel 2012 trascinati dai gol dell'ex Milan Olivier Giroud.

Le vere sorprese di questa giornata però arrivano nella giornata di Pasqua, le cinque partite della domenica di Pasqua cominciano con il successo del Lille contro l'Auxerre. Allo Stade Pierre Mauroy la doppietta di Jonathan David spinge i mastini nuovamente in zona Champions League. Il Nizza fa la sua parte e si mantiene in scia nella lotta per i primi quattro posti vincendo contro l'Angers per 2-1. Anche il Lens vince contro lo Stade Brest per 1-3 e prova a conquistare il settimo posto potenzialmente valevole per l'Europa. Due successi preziosissimi invece in zona salvezza a concludere questa giornata 30. Il St. Etienne ribalta il pronostico e super per 2-1 un Lione affaticato dalla sfida di Old Trafford di giovedì sera, mentre lo Stade Reims supera 1-0 il Tolosa e sale al tredicesimo posto, portandosi a +5 dalla zona rossa, a caccia dell'accelerata decisiva per la propria salvezza.

Risultati Ligue 1 giornata 30

Rennes-Nantes 2-1: 23' Truffert (R), 54' Mostafa Mohamed (N), 86' Meite (R).

Psg-Le Havre 2-1: 8' Doué (P), 50' Ramos (P), 69 Soumare (L).

Monaco-Strasburgo 0-0.

Ol. Marsiglia-Montpellier 5-1: 8' rig. Greenwood (OM), 60' aut. Ndollo Bille (OM), 67' Greenwood (OM), 74' Rowe (OM), 83' Mincarelli (M), 90' Rabiot (OM).

Lille-Auxerre 3-1: 9' Meunier (L), 43' David (L), 90+2' aut. Alexsandro (A), 90+7' David (L).

Nizza-Angers 2-1: 36' Rosario (N), 47' Abdi (N), 52' Belkhdim (A).

Stade Brest-Lens 1-3: 13' Lees-Melou (S). 17' Koyalipou (L), 45+7' rig. El Aynaoui (L), 90' Said (L).

Stade Reims-Tolosa 1-0: 39' Siebatcheu.

St. Etienne-Ol. Lione 2-1: 10' e 67' Stassin (S), 76' Tessman (L).

Recupero giornata 28: Nantes-Psg martedì ore 20:45.

Classifica Ligue 1 giornata 30

Psg* 77, Ol. Marsiglia 55, Monaco 54, Lille 53, Nizza 51, Ol. Lione 51, Strasburgo 51, Lens 45, Stade Brest 44, Rennes 38, Auxerre 38, Tolosa 34, Stade Reims 32, Nantes 30, Angers 30, Le Havre 27, St. Etienne 27, Montpellier 15 (ndr, un asterisco per ogni partita da recuperare).

Il Paris Saint-Germain è aritmeticamente campione di Francia.