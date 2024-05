Calcio, raggiunto l’accordo. Antonio Alessandria guiderà il Bastia anche nella prossima stagione

Antonio Alessandria guiderà il Bastia anche nella prossima stagione. Accordo raggiunto fra la società e il tecnico, subentrato nel finale di stagione, in tempo per vincere coppa e campionato. Confermati anche i direttori Matteo Mammoli e David Ricci. E adesso si inizia a costruire la squadra per l’Eccellenza. La Nestor riparte da Lorenzo Ceccarelli. Il presidente Danilo Rosati ha ufficializzato la conferma del direttore sportivo, già al lavoro per individuare il nuovo tecnico e allestire una rosa che possa provare subito la risalita in Eccellenza. "Parliamo di un ragazzo straordinario – sottolinea Rosati – che in poco tempo è diventato una colonna portante della nostra società grazie alla sua competenza e serietà. Almeno finché sarò io alla presidenza, Lorenzo Ceccarelli non verrà mai messo in discussione". Cambio nella stanza dei bottoni in casa Angelana.

Dopo le dimissioni del direttore sportivo Giancarlo Mancinelli, si separano le strade anche con il direttore generale Loris Gervasi che ha annunciato la sua decisione di lasciare il club. La società è al lavoro da tempo per programmare la nuova stagione e nei prossimi giorni, compatibilmente con gli impegni legati al Trofeo Città di Assisi, appuntamento fondamentale in casa giallorossa, sono attese novità importanti.