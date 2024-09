Calcio, Seconda categoria. Il Piandimeleto ’fatto in casa’ si presenta

Il Piandimeleto si è presentato. Sul palco, sabato, ad accogliere giocatori, staff e dirigenti c’era l’opinionista Renzo Baldisserri, che da oltre 50 anni ne segue le sorti. Insieme al presidente Sebastiani, Baldisserri ha ripercorso la storia del ‘rinato’ Piandimeleto, che tre anni fa esordì in Terza categoria primeggiando con ampio margine e l’anno successivo, in Seconda, centrò una salvezza tranquilla. Il sindaco Pierini ha ribadito il pieno appoggio della nuova amministrazione, mettendosi a disposizione anche per far trovare pronte il prima possibile le nuove strutture. Menzione di Baldisserri è andata a Simone Nesi e Pasquale Soru, artefici del mercato meletino che ha visto tornare a casa due giocatori importanti come Gabellini e Ndiaye, nonché i giovani Corradi, Schiaratura ed Ercolani, frutti delle giovanili della Nuova Altofoglia. Mister Luca Salsiccia ha ringraziato la dirigenza per aver costruito una rosa importante, "che - ha evidenziato il presidente - è composta al 90% da giocatori residenti a Piandimeleto". A questo proposito il dirigente Pasquale Soru ha spiegato: "Abbiamo creato una squadra a costo zero che miscela giocatori del posto e ragazzi che dai paesi vicini".

La rosa. Portieri: Roberto Biagi, Thomas Gostoli, Matteo Eusepi. Dfensori: Federico Brisigotti, Davide Capellacci,Simone Csaretti, Giordano Ercolani, Enrico Fabbri, Nicolò Garulli, Tonino Innocenti, Lo Mbargou, Matteo poeta, Lorenzo Schiavi. Centrocampisti: Enrico Corrado, Nicolas Gabellini, Moustapha Ndiaye, Edmir Nerathi, Marco Renghi, Manuel Serafini, Marco Valeriani. Attaccanti: Ludovico Ceregini, Cristiano Conti, Nicola Conti, Ismaele Gentili, Alessio Paternoster, Samuele Scharatura. Allenatore Luca Slsiccia, all. portieri Antonio Soru, massaggiatore Daniele Conti.

Dirigenza. Christian Sebastiani (presidente), Andy Ceccarini (vice), Diego Nonni (segretario), Pasquale Soru (tesoriere), Simone Nesi (ds) Daniele Rosaio (addetto all’arbitro), Giacomo Riminucci e Adriano Conti (accompagnatori), Renato Corbolotti Alessandro Rosati, Mario Nonni, Graziano Bernardini, Risiero Severi (dirigenti), Renzo Baldisserri (addetto stampa) e Marco Pierini (Custode).

am.pi.