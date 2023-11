Calcio serie B. Ternana, formazione top-secret contro il Venezia. Lucchesi verso la conferma, tornano Capuano e Labojko

Resta top-secret, come di consueto, la formazione della Ternana che domani sarà schierata contro il Venezia (arbitro Maurizio Mariani di Aprila), a maggior ragione questa settimana in cui il tecnico Cristiano Lucarelli ha sempre fatto lavorare la squadra a porte chiuse tranne lunedì scorso. Al riguardo, sono molteplici le ipotesi che si stanno prospettando e tra queste c’è quella della riconferma nel pacchetto arretrato del giovane Lorenzo Lucchesi, uno dei pochi a salvarsi nella trasferta a Modena dell’ultimo turno di campionato. Al "Braglia" il difensore ha esordito con la maglia rossoverde e in assoluto in Serie B, disputando una buona partita durante la quale ha anche avuto la possibilità di fare gol. Arrivato a Terni in luglio dalla Primavera della Fiorentina insieme al centrocampista Costantino Favasuli, Lucchesi ha ben impressionato alla sua prima esibizione con le fere dimostrando di essere un calciatore di prospetto. La società viola lo ha blindato con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, trasferendolo in prestito alla Ternana fino al termine della corrente stagione per consentirgli di farsi le ossa in un campionato lungo e difficile come quello cadetto. La situazione attuale dei rossoverdi, peraltro, rende ancor più faticosa questa esperienza ma Lucchesi non appena è stato chiamato in causa non ha deluso le aspettative di Lucarelli, che lo ha voluto a Terni dopo averlo messo nel mirino da diverso tempo seguendone l’evoluzione e la crescita. La squadra continua a lavorare per preparare al meglio il difficile confronto coi veneti. Ieri la seduta di allenamento si è svolta sul sintetico del "Taddei" mentre stamattina la rifinitura è in programma al "Liberati", sempre a porte chiuse. Al termine Lucarelli diramerà la lista dei convocati nella quale torneranno il difensore Mauro Capuano e il centrocampista Jakub Labojko che hanno scontato le rispettive squalifiche. Il tecnico non parlerà nella consueta conferenza stampa prevista alla vigilia di ogni impegno di campionato ed al suo posto oggi (ore 12.15) interverrà Il "diesse" Stefano Capozucca. Quest’ultimo aveva partecipato anche all’incontro coi rappresentanti della stampa svoltosi il giorno precedente alla gara con la Reggiana, ma nell’occasione lo fece insieme a Lucarelli.