Calcio serie c: al "barbetti» (ore 16.15) la sfida contro l’olbia. Gubbio per il riscatto con Braglia in panchina: "Vogliamo e dobbiamo vincere»

GUBBIO – Torna il Gubbio in campo e torna anche Braglia in panchina, pronto a guidare i rossoblù per la nona giornata di campionato contro l’Olbia: gara importante per riscattare la sconfitta con l’Entella proseguendo sulla linea di quanto buono fatto proprio bello scorso turno. Il tecnico rossoblù è intervenuto in conferenza stampa ieri per presentare la gara contro i galluresi di questo pomeriggio: "L’Olbia è una formazione di valore, con un Ragatzu che in questa categoria c’entra niente, da prendere con le molle". Obiettivo? "Per noi è però una partita importante – prosegue Braglia – che vogliamo e dobbiamo vincere, ma per centrare l’obiettivo dovremo fare una grande prestazione" caratterizzata da "aggressività, intensità di corsa, di proposta e soprattutto voglia di fare il risultato ad ogni costo".

Un commento è stato riservato anche alla partita di Chiavari della scorsa domenica, lamentandosi in particolare per una prestazione arbitrale non adeguata all’importanza della gara: unodue rigori non concessi, un non rilevato brutto fallo su Galeandro, che rischia un lungo stop, oltre alla lunga squalifica inflitta a Di Massimo. "Pretendiamo rispetto, che ci venga riconosciuto quello che è nostro", chiosa Braglia. Tornando invece alla gara di oggi, con l’Olbia saranno indisponibili per infortunio Pirrello che è alle prese con un’ernia, così come Galeandro che non ha assorbito il brutto colpo subito contro l’Entella che ha anche ricordato Braglia, mentre Bulevardi è in forse per alcuni problemi fisici da smaltire. Assente anche Di Massimo, che dovrà scontare tre giornate di squalifica dopo l’espulsione diretta rimediata contro l’Entella, anche se la società rossoblù ha già annunciato il ricorso per far diminuire la sanzione almeno di una giornata. Un insieme di fattori che vanno ad incidere notevolmente sulla scelta della formazione che dovrà affrontare l’Olbia oggi.

GUBBIO 4-4-2: Vettorel; Morelli, Portanova, Signorini, Dimarco; Frey, Rosaia, Mercati, Mercadante; Spina, Udoh.