Calcio serie C, domenica a Pineto. Gubbio, caccia ai 3 punti per classifica e morale

GUBBIO – Con il mercato che comincia a sussultare tra i primi rumours e movimenti ufficiali, il Gubbio che si allena agli ordini di mister Braglia e del suo staff tecnico ha la testa ben indirizzata verso la prima partita del girone di ritorno. Domenica 7 gennaio alle ore 16:15, infatti, il “Pavone-Mariani” di Pineto ospiterà i rossoblù per uno scontro diretto a tutti gli effetti. Solo tre punti separano gli umbri, decimi in graduatoria con una gara in meno, dagli abruzzesi, in settima posizione, e un risultato positivo rilancerebbe il Gubbio sia per la classifica che per il morale. Un fattore che potrebbe rivelarsi fondamentale, visto che il match contro il Pineto apre una settimana molto intensa in cui i ragazzi di Braglia dovranno affrontare tre partite. Dopo la trasferta abruzzese al “Barbetti” si giocherà contro la Recanatese mercoledì 10 gennaio e contro l’Ancona domenica 14, entrambe alle 18:30. A dirigere il match con il Pineto sarà Gianluca Renzi di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Maurizio Barbiero di Campobasso e Edoardo Maria Brunetti di Milano; il quarto uomo sarà Gabriele Sacchi di Macerata.