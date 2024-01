Calcio serie C, dopo il 2-0 sul terreno della Fermana. Gubbio, prova di forza e maturità. Terzo successo di fila in trasferta

GUBBIO - Cinque risultati utili consecutivi, terza vittoria consecutiva in trasferta e miglior score del campionato nelle ultime cinque gare. Il Gubbio di Braglia è la squadra più in forma nel girone B di Serie C – 13 punti guadagnati nelle ultime 5, meglio di Cesena (11), Torres e Arezzo (10), Pontedera, Juve NG e Perugia (9) – e non vuole fermarsi, anzi sembra aver ingranato le marce giuste. La vittoria per 0-2 sul campo del fanalino di coda Fermana è una prova di forza e maturità, come commenta l’allenatore in seconda De Simone nel post gara: “Nel primo tempo abbiamo creato molto, nel secondo la squadra ha proseguito su quella linea e ha concretizzato bene. Dispiace per l’espulsione nel finale che credo poteva anche non esserci, è un peccato perderlo”. Una gara giocata con attenzione e che ripaga del lavoro fatto in questi mesi: “Abbiamo palleggiato molto bene, c’è da fare i complimenti ai ragazzi. È da un mese circa che viaggiamo su ottimi ritmi, abbiamo trovato il giusto assetto e le sicurezze che ci servivano, stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che continua da tempo”. Se l’espulsione di Tozzuolo – evitabile ma dettata anche dalla giovane età – lascia un po’ di amaro in bocca, sono tante le note positive della partita del “Bruno Recchioni”. Su tutti, l’ottima prestazione di Greco, schierato tra i pali all’ultimo minuto per un problema alla schiena di Vettorel. L’ottimo riflesso del portiere classe ’99 sul tiro di Paponi ha salvato il risultato al 70° e lanciato i suoi verso il gol del raddoppio. Di Massimo mette lo zampino in entrambi i gol e ora totalizza 5 gol e 5 assist in stagione, Udoh grazie al gol dello 0-2 sale a 7 marcature e Mercati è autore di una prestazione da tuttocampista.