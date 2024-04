Calcio serie c: dopo il pari con il pontedera. Gubbio, è mancato solo il gol. Braglia: "Disputata un’ottima partita»

GUBBIO – Tra Gubbio e Pontedera non c’è stata partita. I rossoblù hanno dominato. Se Braglia cercava risposte, comunque, le ha trovate: "Son d’accordo – commenta il tecnico – sul fatto che il Gubbio abbia fatto una bella gara, stiamo bene fisicamente e questa è una cosa molto importante, possiamo fare qualcosina in più quando arriviamo a calciare in porta. Bisogna prendere atto che è un momento in cui non ci va molto bene, le partite girano sugli episodi, sugli errori e sulla fortuna". Neanche i cambi, Bernardotto e Desogus su tutti, hanno trovato il giusto guizzo: "Potevo far entrare prima Bernardotto come potevo sostituire Di Massimo perché lo stavano marcando a uomo, ma non volevo toccare molto perché i ragazzi stavano interpretando bene la partita. Se devo cercare un giocatore che ha fatto male non riesco a trovarlo, quando fanno questo tipo di gare bisogna fare i complimenti. Signorini aveva un problema al flessore e ha chiesto il cambio". Ora la classifica recita 55 punti dopo 36 giornate, con il Gubbio quinto a +3 dal Pescara e a +4 da Juventus Next Gen e Pontedera. All’orizzonte i rossoblù sono attesi dalla trasferta di Recanati e dall’ultima partita in casa contro il Rimini, ma Braglia non vuole caricare di pressione i suoi: "Abbiamo due partite, bisogna andarcele a giocare come abbiamo fatto fino adesso. Sarà difficile per tutti, non solo per noi". Con una vittoria in una delle due partite la truppa di Braglia si assicurerebbe il quinto posto confermando il piazzamento dello scorso anno.