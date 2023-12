Calcio serie C, dopo la vittoria a Rimini. Braglia applaude il Gubbio: "Siamo stati molto bravi»

A Gubbio è tornato il sole. Almeno per le vacanze di Natale, almeno per gustarsi questa dolce, dolcissima vittoria sul campo del Rimini. Perché i rossoblù, al Neri, portano a casa i tre punti con una prestazione convincente, concreta e attenta, che fa ben sperare in vista delle restanti venti gare da giocare in regular season. "Per un’ora – commenta mister Braglia nel post partita – abbiamo fatto una buona gara, siamo stati molti bravi. Giocavamo contro una squadra che ultimamente le ha vinte quasi tutte, per cui quando qualcuno che non giocava da parecchio e qualcuno che ha giocato poco è calato in intensità sono dovuto intervenire. Sono contenti per i ragazzi, credo che grazie a questa partita passeranno delle belle feste".

Il tecnico toscano ha una sua spiegazione: "Quando siamo tutti possiamo fare un bel calcio. A volte ci si dimentica che a noi sono mancati sempre diversi giocatori e che abbiamo attraversato anche altre difficoltà, devo ringraziare i ragazzi per la grande prova di stasera e allo stesso modo la società, che non mi ha mai fatto mancare nulla". A Rimini c’è stato anche un cambiamento tattico, con il ritorno alla difesa a quattro: "Da qui in avanti noi giochiamo così – tuona Braglia – punto e basta. Avevo tutti i giocatori a disposizione e ho dovuto far delle scelte, le quali hanno detto che la squadra tecnicamente in mezzo al campo è una squadra fortissima. Se devo trovare un difetto in questa partita, abbiamo sbagliato troppi palloni negli ultimi metri nel primo tempo".

È sempre importante mantenere l’equilibrio e non lasciarsi trascinare in facili euforie: la classifica è ancora molto, molto corta, e dopo la sosta ci sarà prima il match con il Pineto, poi il recupero contro la Recanatese, in attesa di sviluppi sulla questione “Barbetti”. Sarà un continuo scontro diretto.