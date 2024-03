Calcio serie C. Gubbio, arriva il derby al Barbetti dopo tre anni

Passano i giorni e cresce sempre più l’attesa per il derby di domenica tra Gubbio e Perugia, a tre anni esatti di distanza dall’ultimo incontro in terra eugubina. In quel caso maturò un 3-2 che si è di fatto consegnato in automatico agli annali. Di quella squadra rimane il solo Signorini, ormai diventato più di un semplice capitano in rossoblù, e che proprio in quella partita si legò sempre più al cuore degli eugubini, grazie alla doppietta siglata che valse una vittoria tanto magica quanto insperata. Quest’anno, però, la storia è diversa. A separare le due squadre ci sono quattro punti e questo scontro diretto spartisce punti dal peso specifico molto rilevante, che può significare molto per la restante stagione di entrambe le formazioni. A questo ci si aggiunge una cornice di pubblico che probabilmente sarà quella delle grandi occasioni, o almeno si spera, per assaporare un’aria che al “Barbetti” manca da tanto tempo e di cui la squadra ha bisogno. Intanto è stata designata la squadra arbitrale per il match: a dirigere l’incontro sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Enrico Cappai di Cagliari. L’esperto fischietto campano – l’attuale è il suo quinto anno tra i professionisti – ha già arbitrato entrambe le formazioni. Il Gubbio in due occasioni, entrambe al “Barbetti”: prima Gubbio-Pistoiese 2-2 della stagione 22/23, poi Gubbio-Cesena 1-1 della scorsa stagione, in cui segnò, per i bianconeri, Jonathan Bumbu ora in maglia rossoblù. Un solo precedente invece tra il Perugia e il direttore campano, in occasione di Perugia- Torres terminata con il risultato di 1-1 dello scorso 15 ottobre.