Calcio serie C. Gubbio e futuro, è la settimana delle scelte

GUBBIO – Si entra in una settimana decisiva per le sorti del Gubbio calcio. In questi sette giorni la società dovrà prendere decisioni importanti per la programmazione del proprio futuro, a partire dalle figure tecniche e dirigenziali che guideranno la squadra per gli anni a venire. Dopo lo slittamento causato da problemi familiari, in settimana si dovrebbe tenere l’incontro tra il presidente Sauro Notari e il diesse Davide Mignemi. Sul tavolo c’è da discutere la volontà del direttore siciliano di proseguire la propria avventura in Umbria: per il “board” eugubino Mignemi è considerato un punto fermo visto anche l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni sotto il punto di vista del calciomercato e della valorizzazione di giovani talenti, ma alcune sirene suonano forti per il giovane direttore sportivo. Su di lui c’è l’interesse di alcune squadre, ma quella che sta insistendo di più è il Catania, che sabato sera è stato eliminato dall’Avellino al secondo turno della fase nazionale dei playoff e che vorrebbe puntare su Mignemi, catanese di nascita, per tentare un nuovo assalto alla Serie B. Se questa opzione dovesse concretizzarsi, Notari dovrebbe scegliere sia il nuovo direttore sportivo che il nuovo allenatore; decisioni che ovviamente vanno a “contaminarsi” l’una con l’altra, in modo da scegliere una direzione per agire al meglio sul mercato. Si dovranno attendere alcuni giorni per capire chi saranno i protagonisti della prossima stagione: di certo c’è che Notari vuole continuare a lavorare al meglio.