Calcio serie C. Gubbio, esonerato mister Taurino

Che il Gubbio non stesse attraversando un periodo facile non è certo una novità, ma la sconfitta contro il Milan Futuro (la settima nelle ultime nove gare giocate, con i rossoneri che avevano vinto una sola partita tra le mura amiche) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A pagare è stato mister Roberto Taurino, esonerato ieri mattina dalla società rossoblù: "As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato Roberto Taurino dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Gian Marco Funaro e Paolo Rizzo per l’impegno profuso".

Il tecnico leccese lascia i rossoblù dopo 19 partite ufficiali disputate: 18 in campionato e una in Coppa Italia di categoria, con uno score di 6 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, con 21 punti conquistati nel girone B di Serie C e una media punti, in campionato, di 1,16. Uno score sicuramente deludente ma comunque condizionato dal fatto che Taurino non ha praticamente mai avuto a disposizione la rosa al completo, tra un mercato colpevolmente ritardatario, infortuni continui e squalifiche pesanti.

Un esonero, dunque, ormai inevitabile, ma che si prende le colpe anche del non perfetto lavoro di altri, dall’allestimento tardivo della rosa ad una conseguente preparazione che si è rivelata fallace, come dimostrato dai tantissimi infortuni muscolari che hanno colpito i giocatori rossoblù.

Il futuro allenatore sarebbe già stato scelto, anche se l’annuncio è atteso proprio per questa mattina: si tratta di Gaetano Fontana, classe 1970, svincolato dopo l’ultima esperienza al Latina nello scorso campionato. Durante l’ultima sessione di calciomercato il tecnico nativo di Catanzaro era stato fortemente accostato alla Salernitana, in Serie B, che alla fine optò per Giovanni Martusciello.

L’obiettivo dell’allenatore che verrà, in attesa di una rosa più ampia che sarà resa possibile dai rientri degli acciaccati e dagli eventuali interventi messi in atto nel mercato di gennaio, è più che altro quello di far tornare l’entusiasmo a una piazza che sembra averlo perso quasi definitivamente: a partire dalla gara di domenica contro la SPAL, che potrebbe rappresentare la svolta di una stagione nata storta ma che si può raddrizzare.

Federico Minelli