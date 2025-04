Calcio serie C. Gubbio, Fontana prepara il match con l’Ascoli. Weekend a due facce quello delle giovanili

Weekend a due facce quello delle giovanili del Gubbio, che incassano una vittoria e una sconfitta nel fine settimana appena trascorso. Si ferma il campionato Under 17 e Under 15 per rispettare il turno di sosta e nell’ultima partita della regular season del girone B del campionato Primavera 3 i rossoblù di mister Sandreani battono nettamente per 3-0 la Turris grazie alle reti di Conti, Duro e Mancini. Un risultato importante che proietta la squadra dell’ex capitano del Gubbio, con i playoff già acquisiti e il sogno promozione ancora vivo, al secondo posto a quota 39 punti dietro al Catanzaro capolista e campione.

Ben diversa invece la stagione dell’Under 16 di mister Ceccarani, che nel girone B del campionato di Allievi Nazionali perde per 2-1 (gol di Farache per gli eugubini) in trasferta a Bolzano sul campo del Trento e scende al penultimo posto in classifica.

I "grandi", intanto, proseguono il lavoro settimanale per avvicinarsi al match di sabato pomeriggio (ore 17:30) contro l’Ascoli. L’obiettivo della squadra di mister Fontana, che ha ricevuto una bella iniezione di fiducia dopo la vittoria al "Cabassi" di Carpi, è quello di migliorare sempre più la posizione nei playoff anche grazie all’aiuto di chi sta rientrando dai vari infortuni. Gli avversari, però, sono in una situazione di particolare delicatezza, perché occupano il quindicesimo posto in classifica a 38 punti, a +5 dalla Lucchese che a oggi sarebbe la prima a giocarsi i playout. Preoccupazione diverse ma stesse motivazioni per vincerla e portare a casa tre punti: sabato al "Barbetti" ci sarà da aspettarsi una partita vera, di quelle che portano con sé il sapore di verdetto di una stagione intera e da giocare con il coltello tra i denti, sportivamente parlando.

Federico Minelli