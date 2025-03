Calcio serie C. Gubbio, Fontana dopo il pareggio a Pesaro: "Occasioni non sfruttate, potevamo ottenere di più»

GUBBIO - È un Gubbio, quello che torna da Pesaro, sicuramente soddisfatto ma che, masticando, assapora comunque un retrogusto amaro. Perché un punto in casa della quinta in graduatoria – nelle condizioni di emergenza fisica in cui versano i rossoblù – muove comunque la classifica e inietta fiducia, ma certamente i ragazzi di mister Fontana non erano andati così lontani dal colpo grosso: "Un punto a Pesaro – commenta il tecnico rossoblù nel post partita – è un punto pesante. Per come è avvenuto potevamo ottenere di più, non solo per come siamo partiti ma per come è stata condotta la partita e per tante occasioni che abbiamo avuto e che dovevano essere sfruttate meglio, sicuramente non è semplice venire su questo campo contro questa squadra e arrivare tante volte al portiere avversario, creare tante occasioni che non sono solo quelle nitide ma anche situazioni di grande vantaggio dove l’ultimo passaggio ha determinato il finale dell’azione". L’allenatore calabrese fa riferimento soprattutto al palo di Spina ma anche a altre due o tre chance in cui la rifinitura dell’azione poteva essere confezionata in miglior modo. La soddisfazione rimane comunque, con il pensiero comunque rivolto alla sfida di sabato contro il Rimini: "Credo che abbiamo fatto una grande prestazione, considerando che i ragazzi che stanno giocando stanno giocando sempre, non posso permettermi turnover e quindi va un elogio anche alla squadra, perché abbiamo fatto una grande partita anche da un punto di vista fisico oltre che da quello qualitativo. Ho visto una squadra molto positiva e che nonostante le residue energie ha fatto una buona partita, se c’è una squadra che è andata vicino al gol siamo stati noi. Sul finire della gara c’erano preoccupazioni, per fortuna abbiamo retto bene e siamo contenti. Dobbiamo cercare di raccogliere più energie possibili perché torniamo a giocare molto presto". Il puzzle, chiude mister Fontana, sta per completarsi: "Mi sono piaciute la condotta e la qualità, la ricerca di situazioni provate in settimana, ormai i ragazzi hanno incamerato un canovaccio dove tutti si sentono pienamente all’interno del discorso, è chiaro che quando si crea tanto e si raccoglie poco si comincia un po’ a storcere il naso. Dobbiamo migliorare su questo aspetto".

Federico Minelli