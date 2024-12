Calcio serie C. Gubbio, Gaetano Fontana debutta con un pari: "Punto che fa la differenza nella testa dei giocatori»

È stato un pareggio a bagnare l’esordio di mister Gaetano Fontana sulla panchina del Gubbio. Un punto agguantato nel finale della partita contro la SPAL lascia emozioni contrastanti, tra le difficoltà in fase di costruzione e le speranze per il futuro vista la voglia che i rossoblù hanno dimostrato fino all’ultimo secondo. Il tecnico calabrese vede il bicchiere mezzo pieno: "È un punto che fa la differenza nella testa dei giocatori più che in classifica, i complimenti vanno fatti ai ragazzi perché in pochissimo tempo hanno provato a fare quelle poche cose che abbiamo provato. La squadra è partita contratta come era ovvio, ma con il passare dei minuti è cresciuta tanto e abbiamo creato molte occasioni, anche i ragazzi si sono resi conto che dobbiamo essere più cattivi e determinati per portare a casa i tre punti. L’aspetto più importante, comunque, è che siamo riusciti a fare gol in un momento in cui eravamo in inferiorità numerica, i ragazzi non si erano neanche accorti che Fossati era uscito per un problema fisico". Buona, dunque, la partenza, ma il diktat è sempre quello di lavorare per uscire da una situazione ancora delicata: "Avrei accettato anche un risultato negativo – prosegue Fontana – perché il campo mi restituiva sensazioni importanti nell’atteggiamento dei ragazzi. Non vedo l’ora di riniziare la settimana di lavoro, dobbiamo ancora conoscere gli spazi, capire come e dove muoverci e questo non può avvenire dall’oggi al domani. Abbiamo struttura e anche sulle palle inattive porremo un’attenzione particolare, abbiamo tracciato una linea in maniera grossolana che verrà affinata con il lavoro". Alla domanda sul mercato Fontana è glaciale: "Mercato? Io faccio l’allenatore. Serve recuperare salute e spero che la pausa ci dia una mano, la prima cosa che ho detto al presidente è stato che dovunque sono andato ho trovato tante risorse già presenti all’interno della squadra, vi assicuro che la società è attenta e vuole investire, noi abbiamo giocatori forti che hanno mercato, mi sono già arrivate diverse telefonate per sapere se alcuni giocatori erano disponibili".

Federico Minelli