Calcio Serie C. Gubbio, il 2025 partirà con la Lucchese

GUBBIO – Il 2025 del Gubbio partirà con la Lucchese. I ragazzi di mister Fontana sono infatti alla viglia della sfida contro i rossoneri toscani, fondamentale per dare un segnale a tutto l’ambiente e ripartire con un altro atteggiamento nel nuovo anno. Davanti al Gubbio, però, ci sarà una squadra altrettanto in difficoltà, che ha racimolato una vittoria nelle ultime 14 partite di campionato, che ha conquistato 19 punti finora (-3 rispetto ai rossoblù) e che è la peggior difesa del girone con 33 gol subiti in 20 giornate.

Mister Giorgio Gorgone, partito con il 3-5-2, nelle ultime tre gare è passato con maggiore convinzione alla difesa a quattro, provando un 4-4-2 e un 4-2-3-1 contro Arezzo, Torres e Pineto, raccogliendo due punti. Guardando la rosa dei toscani e confrontandola con lo scorso anno si sente eccome l’assenza del fantasista Rizzo Pinna (trasferitosi al Cosenza in estate), anche se la qualità all’interno dei giocatori a disposizione di Gorgone non manca. In avanti e in mediana l’esperienza di Costantino e di Gucher dà man forte, mentre sulla trequarti è Saporiti che ruba la scena. Chi si è però distinto, soprattutto nel periodo recente, è Ettore Quirini, terzino destro classe 2003 che ha dimostrato di avere un ottimo senso del gol e del passaggio decisivo, trovandosi spesso a giocare in zona offensiva grazie alla sua grande spinta.

Limitare le sue discese potrebbe essere una delle chiavi tattiche del match.

Federico Minelli