Calcio serie C. Gubbio, intervento dell’Enel sull’impianto di illuminazione

GUBBIO – Quello contro la Ternana dello scorso sabato è stato un derby emozionante, sia in campo che sugli spalti. E per non farsi mancare nulla, si è aggiunto anche un brivido che ha riportato alla memoria episodi che si vorrebbero dimenticare. Al minuto 42 della prima frazione di gioco, infatti, l’impianto di illuminazione del "Barbetti" si è spento, causando un’interruzione del gioco di diversi minuti e un bello spettacolo offerto dai tifosi ternani che hanno illuminato il proprio settore con fumogeni e torce, ma anche un grande spavento per i sostenitori rossoblù. Perché non è la prima volta che succede, anzi: nell’ultimo anno era già accaduto il 19 agosto 2023 nel corso del Memorial Mario Mancini tra Gubbio e Perugia, ma anche il 5 marzo 2024 durante la 30esima giornata di campionato, quella casalinga contro l’Arezzo. Per ovviare a questo genere di situazione, la società del presidente Notari nei giorni scorsi ha fatto i controlli necessari anche attraverso un sopralluogo dei tecnici dell’amministrazione comunale e dell’A.S. Gubbio, come comunicato attraverso una nota.

"La verifica ha evidenziato un problema elettrico in una delle tre fasi che portano elettricità dalla cabina del fornitore al contatore della nostra società, tale fase risultava completamente interrotta. Si è provveduto pertanto a contattare Enel in qualità di fornitore di energia che tempestivamente ha provveduto alla risoluzione del problema previo collaudo", si legge nella comunicazione. Oltre al danno d’immagine che circostanze del genere portano con sé, il rischio è quello di incappare in sanzioni monetarie o sconfitte a tavolino; per arrivare a tanto servirebbero 45 minuti di interruzione della gara – situazione alquanto improbabile ma che potrebbe comunque verificarsi se non si interviene in maniera decisa e definitiva sulla questione.

Federico Minelli